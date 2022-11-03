Днепр-1 демонстрирует характер: Довбик сравнял счет в игре с АЗ – видео гола
Команда по Днепру борется за победу в группе Лиги конференций. Для успешного выполнения задачи украинцам нужно побеждать в Нидерландах.
Днепр-1 проводит поединок последнего тура группового раунда Лиги конференций. Подопечные Александра Кучера встречаются с АЗ из Алкмаара в поединке за победу в группе, пишет 24 канал.
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Начало встречи вышло для днепрян, поскольку АЗ вышел вперед уже на 8-й минуте. Инициатива в первом тайме была на стороне хозяев, однако это не помешало нашей команде сравнять счет.
За пять минут до перерыва игроки АЗ разрешили Амашу подать с фланга вдоль линии ворот и Довбик с метра смог замкнуть прострел. Это позволило команде Кучера уйти на перерыв при ничейном счете.
Видео гола Довбика:
Напомним, что Днепр-1 уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций. Представитель УПЛ идет вторым в квартете, отставая от лидера АЗ на два балла. Победа в этой игре позволит днепрянам выиграть группу и выйти сразу в 1/8 финала турнира.
Турнирная таблица перед 6 туром
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|4
|0
|1
|10:5
|12
|2
|Днепр-1
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
|Аполлон
|1
|1
|3
|4:7
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|3
|5:10
|2