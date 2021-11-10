Автограф на банке с лимонадом: своим жестом футболист поднял цену напитка в разы – видео
10 ноября 2021 , 14:17Читати новину українською
Источник:The Sun
С полузащитником Ньюкасла Джонджо Шелви произошел курьезный случай, когда он возвращался с тренировки. Фанат попросил его расписаться необычным способом.
Автограф на бутылке с лимонадом
Случилось это тогда, когда Шелви уезжал из тренировочной базы клуба. Болельщик подошел к игроку, чтобы взять автограф, однако вместо бумажки или чего-то подобного фанат поднес банку с лимонадом за 0,3 евро.
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Шелви это не смутило, поэтому он расписался на бутылке. После чего фанат пошутил: "Теперь она стоит дороже".
Видео курьезного момента
- Джонджо выступает за Ньюкасл с 2016 года, соглашение рассчитано до лета 2023 года.
- В этом сезоне полузащитник сыграл 4 матча в английской Премьер-лиге.
- Ньюкасл занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков в 11 турах.