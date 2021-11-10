Автограф на банке с лимонадом: своим жестом футболист поднял цену напитка в разы – видео

10 ноября 2021 , 14:17
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Источник:

The Sun

С полузащитником Ньюкасла Джонджо Шелви произошел курьезный случай, когда он возвращался с тренировки. Фанат попросил его расписаться необычным способом.

Автограф на бутылке с лимонадом

Случилось это тогда, когда Шелви уезжал из тренировочной базы клуба. Болельщик подошел к игроку, чтобы взять автограф, однако вместо бумажки или чего-то подобного фанат поднес банку с лимонадом за 0,3 евро.

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Шелви это не смутило, поэтому он расписался на бутылке. После чего фанат пошутил: "Теперь она стоит дороже".

Видео курьезного момента

  • Джонджо выступает за Ньюкасл с 2016 года, соглашение рассчитано до лета 2023 года.
  • В этом сезоне полузащитник сыграл 4 матча в английской Премьер-лиге.
  • Ньюкасл занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков в 11 турах.
Автор: Дарина Жданович