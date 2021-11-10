Автограф на пляшці з лимонадом

Сталося це тоді, коли Шелві виїжджав із тренувальної бази клубу. Вболівальник підійшов до гравця, аби взяти автограф, проте замість папірця чи чогось подібного, фанат підніс банку з лимонадом 0,3 євро.

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Шелві це не спантеличило, тож він розписався на пляшці. Після чого фанат пожартував: "Тепер вона коштує дорожче".

Відео курйозного моменту