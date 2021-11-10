Автограф на бутылке с лимонадом

Случилось это тогда, когда Шелви уезжал из тренировочной базы клуба. Болельщик подошел к игроку, чтобы взять автограф, однако вместо бумажки или чего-то подобного фанат поднес банку с лимонадом за 0,3 евро.

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Шелви это не смутило, поэтому он расписался на бутылке. После чего фанат пошутил: "Теперь она стоит дороже".

Видео курьезного момента