Как автогол Ярмоленко помог Уэльсу повести в счете в дождливом Кардиффе: курьезное видео

Сборная Украины 5 июня встречается с Уэльсом в финальной борьбе за путевку в Катар. Первыми нули на табло размочили валлийцы, но не без помощи соперника.

Поражение в первом тайме

Команды выглядели прилично в первом тайме. Безумный дождь, падающий в Кардиффе не помешал футболистам размочить нули на табло, пишет 24 канал.

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К сожалению, хозяева первыми повели в счете. На 34-й минуте Уэльс получил право на опасный штрафной. Выполнять стандарт взялся Бэйл. После удара Гарета мяч встретился с головой Ярмоленко, срыкошетив его в свои ворота – 1:0.

Андрей хотел выбить его дальше от ворот, но из-за скользкого мяча ему этого сделать не удалось. Бущан забирал подачу, если бы не рикошет от седьмого номера сборной.

Видео автогола Ярмоленко

Первая часть встречи закончилась минимальной победой Уэльса – 1:0. Впереди у наших ребят еще гарантировано 45 минут, что отыграть и выйти вперед.