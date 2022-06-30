Автогол Ярмоленко в матче за ЧМ-2022 переписали на Бейла: видео досадного мяча

Сборная Уэльса остановила Украину в шаге от выхода на Мундиаль. Единственный гол в матче забили даже не валлийцев, а капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко. Правда, в свои ворота.

Изменения, не имеющие никакого значения для Украины

Как сообщили валлийцы, после просмотра видеоповтора в финальном протоколе матча плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина произошли изменения. У Андрея Ярмоленко забрали автогол.

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Лидер украинской команды пытался прервать подачу со штрафного от Бейла, но мяч от председателя Ярмоленко срыкошетил прямо в ворота, защищаемые Георгием Бущаном. Сначала автогол записали на украинца, но потом переписали на Гарета.

Однако даже это никак не греет душу Ярмоленко, сборной или ее поклонников. Путевку на Мундиаль, куда едет Уэльс, Украина и так не получила.

Матч закончился минимальной победой валлийцев 1:0.

Видео уже голая Бейла

Напомним, что перед этим в полуфинале подопечные Александра Петракова обыграли Шотландию – 3:1. Украина остановилась от чемпионата мира-2022, который примет Катар только в одном шаге.