Зміни, які не мають жодного значення для України

Як повідомили валлійці, після перегляду відеоповтору у фінальному протоколі матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна відбулись зміни. В Андрія Ярмоленка забрали автогол.

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Лідер української команди намагався перервати подачу зі штрафного від Бейла, але м'яч від голови Ярмоленка зрикошетив прямо у ворота, які захищав Георгій Бущан. Спершу автогол записали на українця, але згодом переписали на Гарета.

Однак навіть це ніяк не гріє душу Ярмоленка, збірної чи її прихильників. Путівку на Мундіаль, куди їде Уельс, Україна і так не отримала.

Матч закінчився мінімальною перемогою валлійців 1:0.

Відео вже голу Бейла

Нагадаємо, що перед цим у півфіналі підопічні Олександра Петракова переграли Шотландію – 3:1. Україна зупинилась від чемпіонату світу-2022, який прийме Катар, лише в одному кроці.