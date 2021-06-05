Легендарный автодром Формулы-1 ушел под воду: видео

Легендарный автодром "Спа-Франкоршам" в Бельгии ушел под воду. Трассу, где проходят гонки Формулы-1, затопило в результате проливных дождей.

Потоп в Спа

В социальных сетях были опубликованы видео, на которых можно оценить степень затопления трассы.

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Пока неизвестно, насколько большой ущерб был нанесен инфраструктуре автодрома из-за рек воды, которые хлынули по трассе.

В частности, был полностью затоплен въезд в паддок автодрома.

Из-за наводнения на автодроме были отменены местные соревнования. Гонки должны были пройти 5 – 6 июня на трассе в Бельгии.