Легендарный автодром Формулы-1 ушел под воду: видео

Легендарный автодром "Спа-Франкоршам" в Бельгии ушел под воду. Трассу, где проходят гонки Формулы-1, затопило в результате проливных дождей.
Потоп в Спа
В социальных сетях были опубликованы видео, на которых можно оценить степень затопления трассы.
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Пока неизвестно, насколько большой ущерб был нанесен инфраструктуре автодрома из-за рек воды, которые хлынули по трассе.
В частности, был полностью затоплен въезд в паддок автодрома.
Из-за наводнения на автодроме были отменены местные соревнования. Гонки должны были пройти 5 – 6 июня на трассе в Бельгии.
- Гонки "Спа Евро Рейс" проходят под эгидой Королевского автомобильного клуба Спа. Этап Формулы-1 в Бельгии в 2021 году должен состояться 27 – 29 августа.
- Эта гонка Формулы-1 станет первой после четырехнедельного летнего перерыва в календаре.
- "Спа-Франкоршам" является одной из самых известных и интересных кольцевых трасс в мире. Наибольшее количество побед на ней принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру – 6.