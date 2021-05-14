Протесты фанатов МЮ продолжаются

Футболисты Манчестер Юнайтед и Ливерпуля 13 мая во второй раз попытались провести матч 34 тура АПЛ. Автобус команды Юргена Клоппа снова возле стадиона "Олд Траффорд" был заблокирован неизвестными фанатами.

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Перед автобусом Ливерпуля посреди дороги припарковали две машины. Скорее всего проблемы "мерсисайдцам" хотели нанести ультрас МЮ. Полиция быстро прибыла на место и расчистила проезд для команды. Фанаты не только заблокировали транспорт, но и устроили огненную встречу.

Болельщики "красных дьяволов" у Арены зажгли файеры и продолжали протестовать перед матчем. Они требуют от владельцев МЮ продать клуб.

Видео протестов возле "Олд Траффорд"

Напомним, что поединок между МЮ и Ливерпулем должен состояться еще 2 мая. Но матч был перенесен из-за протестов фанатов команды из Манчестера.

Футболистов Ливерпуля разозлил такой прием от фанатов МЮ, поэтому гости решили отомстить ультрасу на футбольном поле. Команда Клоппа имела лучший вид в матче чем соперник и нанесла подопечным Уле Гуннара Сульшера поражение со счетом 2:4.