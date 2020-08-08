Неприятный инцидент произошел с "Энергией", которая выступает во Второй лиге Украины. Команда отправилась на матч в Одессе, когда посреди дороги в их автобусе начался пожар.

Машины. проезжавшие мимо автобуса, сигнализировали водителю команды о неисправности их транспорта, сообщает SportArena.

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Пожар в автобусе

Клубный автобус уже был вблизи Николаева, когда начался пожар. Остановив транспорт водитель увидел, что задняя часть уже горит, шел большой дым.

Причина такого возгорания – жара. Футболисты быстро покинули автобус благодаря организованности тренерского штаба во главе с Олегом Федорчуком. Никто не пострадал, все отделались лишь испугом.

"Энергия" все-таки прибыла на игру в Одессу, где даже смогла победить местный "Реал Фарм" – 3:1.

После матча главный тренер "Энергии" прокомментировал инцидент, произошедший в пути. По его словам, он не считает героями себя и помощников, которые быстро вывели команду на улицу.

Он также похвалил футболистов, которые быстро сориентировались в этой ситуации.

Что известно об "Энергии"

Команда из Новой Каховки была создана в 1952 году. Наибольших успехов команда достигла на любительском уровне. 16 раз "Энергия" оказывалась по итогам сезона на первой строчке чемпионата области, 14 раз завоевывала кубок области.

В сезоне 2010/11 дебютировала во Второй лиге, став перед тем чемпионом Херсонской области.