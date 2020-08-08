Неприємний інцидент стався із "Енергією", яка виступає у Другій лізі України. Команда вирушила на матч в Одесі, коли посеред дороги у їх автобусі почалась пожежа.

Машини. які проїжджали повз автобус, сигналізували водію команди про несправність їх транспорту, повідомляє SportArena.

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Пожежа в автобусі

Клубний автобус вже був поблизу Миколаєва, коли розпочалась пожежа. Зупинивши транспорт водій побачив, що задня частина вже горить, йшов великий дим.

Причина такого загоряння – спека. Футболісти швидко покинули автобус завдяки організованості тренерського штабу на чолі з Олегом Федорчуком. Ніхто не постраждав, всі відбулись лише переляком.

"Енергія" все-таки прибула на гру в Одесу, де навіть змогла перемогти місцевий "Реал Фарму" – 3:1.

Після матчу головний наставник "Енергії" прокоментував інцидент, який стався у дорозі. За його словами, він не вважає героями себе та помічників, які швидко вивели команду на вулицю.

Він також похвалив футболістів, які швидко зорієнтувались у цій ситуації.

Що відомо про "Енергію"

Команда з Нової Каховки була створена у 1952 році. Найбільших успіхів команда досягнула на аматорському рівні. 16 разів "Енергія" опинялася за підсумками сезону на першій стрічці чемпіонату області, 14 раз завойовувала кубок області.

У сезоні 2010/11 дебютував у Другій лізі, ставши перед тим чемпіоном Херсонської області.