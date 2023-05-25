Экс-защитник сборной Украины стал обладателем Кубка Болгарии: автобус соперников попал в ДТП

Неприятный эпизод произошел перед финалом Кубка Болгарии, в котором ЦСКА 1948 года сыграло против Лудогорца. Клубный автобус ЦСКА попал в аварию перед поединком.

Перед финалом Кубка Болгарии клубный автобус врезался в один из местных памятников, который был поставлен рядом с футбольной ареной, принимавшей кубочное противостояние. В результате аварии было повреждено боковое стекло транспортного средства футбольного клуба ЦСКА 1948 года.

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Неприятное ДТП перед финалом

К счастью, никто не пострадал. Это ведь произошло после того, как команда прибыла на стадион. Однако такое ДТП все равно не является приятным эпизодом для болгарского клуба.

Если вернуться в финальный матч, то уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу Лудогорца. Дублем отличился Кайо Видаль. Во втором тайме ЦСКА 1948 года сократил свое отставание до одного гола, но догнать соперника уже не сумел. Лудогорец огорчил голкипера оппонентов в третий раз и довел счет до уверенного 1:3.

Отметим, что весь поединок в составе Лудогорца провел защитник Игорь Пластун. В составе соперника все 90 минут на поле провел футболист киевского Динамо Сидклей, который играет в Болгарии на правах аренды.

Это уже седьмой трофей Пластуна в составе Лудогорца, но первый в Кубке Болгарии. Напомним, что украинец выступает в Болгарии с июля 2018, когда перебрался из львовских Карпат.

Что касается Сидклея, то его аренда с болгарами рассчитана до конца сезона-2022/2023.

Любопытно! Оба этих клуба продолжают бороться за чемпионство Болгарии. После 32 туров Лудогорец возглавляет таблицу, имея в своем активе 78 баллов. На один пункт меньше у ЦСКА 1948 года. Уже 28 мая эти две команды сойдутся снова в очном противостоянии, но уже в чемпионате.