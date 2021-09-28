На автобус Черноморца было совершено нападение перед игрой УПЛ

Одесский Черноморец продолжает страдать от действий разъяренных фанатов. Болельщики такими поступками выражают свое недовольство.

Фанаты продолжают терроризировать любимый клуб

По дороге на матч УПЛ против Ингульца на автобус "моряков" было совершено нападение. Об этом рассказал главный наставник Черноморца Юрий Мороз. И это уже не в первый раз.

Больше об игре Ингулец благодаря пенальти в конце матча с Черноморцем вырвал ничью: видео

По его словам, перед клубным автобусом остановился автомобиль. Из него вышел мужчина и начал стучать в окна и двери. Он показывал оскорбительные жесты и пытался попасть в транспорт, где находилась команда: "У нас было два этапа, я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось".

Как сообщает источник, неприятный инцидент произошел еще возле базы Черноморца, что в Совиньоне. Неизвестный бросил под колеса автобуса дымовую шашку. Однако с первого раза у мужчины ничего не получилось. Он догнал клубный автобус и повторил свой поступок.