На 19-у етапі велобагатоденки "Тур де Франс" стався доволі неприємний інцидент. Австрійського велогонщика Лукаса Пьостльбергера довелося госпіталізувати.

Під час гонки велосипедиста команди Bora-Hansgrohe Лукаса Пьостльбергера вкусила бджола в рот. У нього стався анафілактичний шок.

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Через цей укус велогонщик був змушений зійти з гонки. Окрім того, його одразу госпіталізували.

"Лукас був доправлений в лікарню після укусу бджоли з анафілактичним шоком, але вже відчуває себе краще. Наш командний лікар з ним на зв'язку, і ми можемо підтвердити, що немає приводів для занепокоєння. Спасибі всім за підтримку", – йдеться в повідомленні команди.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support! — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

Після 18-ти етапів "Тур де Франс" жовту майку лідера має словенець Примож Роглич (Jumbo-Visma). Його співвітчизник з команди UAE-Team Emirates Тадей Погачар відстає в загальному заліку від нього менше, аніж на хвилину. Третім йде колумбієць Мігель Анхель Лопес (Astana Pro Team).

Фінал багатоденки "Тур де Франс" відбудеться в понеділок, 21 вересня, в Парижі.