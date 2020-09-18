Австрійського велогонщика госпіталізували під час гонки "Тур де Франс" через укус бджоли в рот
На 19-у етапі велобагатоденки "Тур де Франс" стався доволі неприємний інцидент. Австрійського велогонщика Лукаса Пьостльбергера довелося госпіталізувати.
Під час гонки велосипедиста команди Bora-Hansgrohe Лукаса Пьостльбергера вкусила бджола в рот. У нього стався анафілактичний шок.
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Через цей укус велогонщик був змушений зійти з гонки. Окрім того, його одразу госпіталізували.
"Лукас був доправлений в лікарню після укусу бджоли з анафілактичним шоком, але вже відчуває себе краще. Наш командний лікар з ним на зв'язку, і ми можемо підтвердити, що немає приводів для занепокоєння. Спасибі всім за підтримку", – йдеться в повідомленні команди.
Після 18-ти етапів "Тур де Франс" жовту майку лідера має словенець Примож Роглич (Jumbo-Visma). Його співвітчизник з команди UAE-Team Emirates Тадей Погачар відстає в загальному заліку від нього менше, аніж на хвилину. Третім йде колумбієць Мігель Анхель Лопес (Astana Pro Team).
Фінал багатоденки "Тур де Франс" відбудеться в понеділок, 21 вересня, в Парижі.