Восьмая страна, которой удалось отобраться: обидчики Украины на Евро-2020 вышли на Евро-2024

Сборная Австрии выполнила задание, поставленное перед командой в рамках квалификации. К тому же "Вундертим" сделал это досрочно.

Австрия вышла на Евро-2024. "Красно-белые" стали восьмым коллективом, которому удалось отобраться на континентальный турнир, пишет 24 Канал.

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Стали на путь постоянных участников

Ряд европейских сборных ведут борьбу до последнего, чтобы выйти на прошедшие в Германии международные соревнования, некоторые потеряли надежду, а также есть и такие коллективы, которые заранее справились с поставленными перед собой целями. Одной из таких команд стала сборная Австрии.

За тур до завершения отборочных матчей в своем квинтете "Вундертим" минимально одолела аутсайдера группы Азербайджан. Решающий мяч в матче забил лидер команды Забитцер, реализовавший одиннадцатиметровый удар, что принесло его коллективу триумф со счетом 0:1. Таким образом, австрийцы заработали в свой актив 16 баллов (у лидеров бельгийцев также 16 очков, но игра в запасе), что уничтожило шансы Швеции, которая единственная могла подвинуть "красно-белых" – у них всего 6 баллов за 5 матчей.

Видеообзор матча:

Следует отметить, что Австрия в четвертый раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. В 2008 году "Вундертим" получила путевку на континентальный турнир как один из хозяев соревнований (не смогла выйти из группы), в 2016 и 2020 "красно-белые" смогли квалифицироваться обычным путем - на первенстве во Франции австрийцы заняли последнее место в квартале. , а на турнире "по всей Европе" в группе одолели Украину, однако в 1/8 проиграли будущим чемпионам итальянцам.

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