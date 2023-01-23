Старость подкралась незаметно: Камбосос сделал прогноз на мегафайт Ломаченко с Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос не оставляет мечты снова вернуться на боксерский Олимп. Поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни, по его мнению, поможет ему вернуть былой статус.

Австралиец Джордж Камбосос дважды проиграл Девину Хейни и выбыл из борьбы за все пояса легкого дивизиона. Так что он с нетерпением ожидает поединка Ломаченко с Хейни, ведь тогда у экс-чемпиона появится шанс вернуться в игру.

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Камбосос: Хейни защитит свои титулы

По мнению Камбососа, у украинца нет шансов против абсолютного чемпиона, ведь тот существенно уступает габаритами. Не меньшее значение должен сыграть возраст Ломаченко, которому 17 февраля исполнится 35 лет.

Хейни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как человек и боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хейни очень хорош. Стилистически это плохой поединок для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже был плохим, но как бойцы мы идем на такой риск. Предполагаю, что Хейни будет хорошо выглядеть в этом поединке, сделает заявление и освободит титулы,

– заявил Камбосос.

Расчетливый австралиец надеется, что в случае победы над Ломаченко Хейни поднимется дивизионом выше и чемпионские пояса снова станут вакантными.

К тому моменту мы определимся со своим следующим поединком, и титулы станут вакантными. Именитые бойцы легкого веса будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из крупных рыб,

– сказал бывший абсолютный чемпион.

Напомним, что в ноябре 2021 года Джордж Камбосос сенсационно победил Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира. Однако первая же защита поясов оказалась провальной для австралийца. Девин Хейни единодушным решением судей победил Камбососа и стал новым королем легкого дивизиона. Реванш тоже оказался неудачным для бывшего чемпиона. Хейни доказал свое преимущество и отстоял звание абсолюта.