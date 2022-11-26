Для Австралии этот гол стал вторым на турнире в Катаре. В первом туре австралийцы отличились в воротах Франции, но затем пропустили 4 ответных мяча.
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Красивый гол Австралии
В воротах сборной Туниса "расписался" нападающий сборной Австралии и японского клуба Окаяма Митчелл Дюк. Он красиво завершил скорую контратаку своей команды.
Австралийцы отобрали мяч на своей половине поля и решили организовать молниеносную контратаку. Крейг Гудвин простреливал в штрафную соперника, но перед мячом оказался защитник Туниса.
В итоге получилось, пожалуй, даже лучше, чем планировалось сначала. После рикошета мяч опускался точно на голову Дюка. Тот, стоя спиной к воротам африканцев, пробил затылком, даже не оглядываясь.
Точный удар в дальний угол оказался недостижимым для Аймена Дамена, который в первом туре смог удержать свои ворота "сухими" против мощной сборной Дании.
Красивый гол Австралии в ворота Туниса: смотрите видео
Ситуация в группе D
- После первого тура группового этапа в квартете D лидирует Франция, со счетом 4:1 обыгравшая Австралию. Вторую и третью позицию делят Дания и Тунис, разделившие очки в своем матче. Последняя соответственно Австралия.
- Но в случае победы в Австралии появятся неплохие шансы на выход из группы. Если Франция обыгрывает Данию, австралийцам в последнем туре достаточно будет ничьей против датчан.