Для Австралії цей гол став другим на турнірі в Катарі. У першому турі австралійці відзначилися у воротах Франції, але потім пропустили 4 м'ячі у відповідь.

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Красивий гол Австралії

У воротах збірної Тунісу "розписався" нападник збірної Австралії та японського клубу Окаяма Мітчелл Дюк. Він красиво завершив швидку контратаку своєї команди.

Австралійці відібрали м'яч на власній половині поля й вирішили організувати блискавичну контратаку. Крейг Гудвін прострілював у штрафний майданчик суперника, але перед м'ячем опинився захисник Тунісу.

У підсумку вийшло, мабуть, навіть краще, ніж планувалося спершу. Після рикошету м'яч опускався точно на голову Дюка. Той, стоячи спиною до воріт африканців, пробив потилицею, навіть не оглядаючись.

Точний удар у дальній кут виявився недосяжним для Аймена Дамена, який у першому турі зміг втримати свої ворота "сухими" проти потужної збірної Данії.

Красивий гол Австралії у ворота Тунісу: дивіться відео

Ситуація в групі D