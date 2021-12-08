Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия присоединяется к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в 2022 году пройдут в Пекине. Они присоединились к США, которые об этом объявили первыми.

Бойкот за геноцид

Скотт Моррисон заявил, что это решение стало ответом на "нарушение прав человека" в китайской провинции Синьцзян и "многие другие вопросы, которые Австралия постоянно задавала".

По его словам, решение о дипломатическом бойкоте не должно вызывать удивления, ведь отношения между Австралией и Китаем уже давно напряжены. Он обвинил Китай в отказе от возможностей улучшения отношений, настаивая на том, что Австралия остается открытой для двусторонних переговоров.

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В Австралии напряжены отношения с Китаем из-за подозрения во вмешательстве Пекина в австралийскую политику и общество. А также задержаний двух граждан Австралии, которые до сих пор являются заключенными в Китае. Это писатель Ян Хенцзюнь и журналист Чен Лей.

При этом дипломатический бойкот не отразится на участии австралийских спортсменов в Олимпиаде-2022. Всего около 40 австралийцев выступят на турнире.

Реакция Китая

Посольство Китая в Австралии на эти упреки заявило, что ответственность за нынешнее состояние китайско-австралийских отношений "лежит прямо на австралийской стороне".

"Горы не могут помешать реке впадать в море. Успех Австралии на зимних Олимпийских играх в Пекине зависит от выступлений австралийских спортсменов, а не от посещения австралийских официальных лиц и политических позиций некоторых австралийских политиков", – говорится в заявлении посольства.

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