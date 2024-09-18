"Вел себя неадекватно": авиакомпания Ryanair объяснила задержание Усика

Авиакомпания Ryanair впервые дала эксклюзивный комментарий относительно задержания Александра Усика. В компании ответили относительно поведения товарища боксера.

Вечером 17 сентября Украину всколыхнула новость о задержания Александра Усика. СМИ распространили видео, на котором боксера в наручниках выводят люди в форме.

Читайте также Скандал с наручниками и звонок Зеленского: все, что известно о задержании Усика в Польше

Как Ryanair прокомментировала инцидент

Издание Трибуна сделало запрос к авиакомпании относительно задержания Александра Усика в аэропорту Кракова. Напомним, что боксер ехал со своим товарищем, которого заподозрили в алкогольном опьянении и не хотели пускать на рейс.

Этому пассажиру (товарищу Александра – 24 канал) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоники сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (Александру Усику – 24 канал) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться,

– ответили в Ryanair.

Также в авиакомпании добавили, что после завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция.

Справка. На самолете авиакомпании Ryanair Усик должен был лететь на тренировочный сбор в Испанию.

Напомним, что в итоге Александра Усика отпустили и конфликт был исчерпан, однако этот инцидент всколыхнул бурную реакцию украинских дипломатов и общества.