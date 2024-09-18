Ввечері 17 вересня Україну сколихнула новина щодо затримання Олександра Усика. ЗМІ поширили відео, на якому боксера у кайданках виводять люди у формі.

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Як Ryanair прокоментувала інцидент

Видання Трибуна зробило запит до авіакомпанії щодо затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова. Нагадаємо, що боксер їхав зі своїм товаришем, якого запідозрили в алкогольному сп'янінні і не хотіли пускати на рейс.

Цьому пасажиру (товаришу Олександра – 24 канал) було справедливо відмовлено у посадці на рейс Buzz із Кракова до Салоніки співробітником аеропорту Кракова через його неадекватну поведінку. Його супутнику (Олександру Усику – 24 канал) не було відмовлено у посадці, проте він вирішив не сідати,

– відповіли у Ryanair.

Також в авіакомпанії додали, що після завершення посадки співробітник аеропорту викликав допомогу, де пасажирів зустріла поліція.

Довідка. На літаку авіакомпанії Ryanair Усик мав летіти на тренувальний збір в Іспанію.

Нагадаємо, що у підсумку Олександра Усика відпустили і конфлікт було вичерпано, однак цей інцидент сколихнув бурхливу реакцію українських дипломатів та суспільства.