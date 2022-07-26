Під час гонки сталося відразу 3 аварії

Відразу 3 аварії сталися на останніх 30 кілометрах дистанції. Другого дня змагань у Франції учасниці долали дистанцію 136.4 кілометрів від міста Мо до Провена.

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За 29.9 кілометрів до фінішу сталося перше зіткнення, та все ж таки гонку продовжили. Проте після падіння титулованої австралійки Аманди Спратт почалася низка сходів.

Представниця Італії Марта Каваллі, яка була серед лідерок, вимушено припинила боротьбу за перемогу.

Каваллі сповільнилася поряд зі Спратт після того, як перед нею зіштовхнулися кілька велосипедисток. Цієї миті її на повній швидкості збила інша австралійка Ніколь Фрейн. Марта лежала на трасі, тримаючись за шолом, проте незабаром знову сіла на велосипед і хотіла продовжити гонку.

Відео падіння

Італійку вмовили знятися та пройти медичне обстеження. За словами менеджера команди Стівена Делькорта, Марта отримала травму голови.

Вона пережила великий шок. Ми не хотіли ризикувати. Не хочемо гратися з життям наших гонщиць. Велоспорт – це просто частина життя, а не пріоритет,

– сказав Делькорт.

Фрейн, яка завадила Ваваллі, пізніше перепросила за інцидент, але водночас пояснила, що намагалася відновити позицію після першої аварії, набрала швидкість і не побачила іншої аварії.

У ще одній аварії постраждала партнерка Каваллі по команді й інша фаворитка Тур де Франс – данка Сесілі Уттруп Людвіґ. Вона не зазнала важких травм після падіння, але через відставання в понад хвилину втратила шанс на титул.

Також з гонки знялися італійка Ґая Мазетті та німкеня Лаура Зюсемільх, яка також потрапила до лікарні. В Лаури підозрюють перелом. Після етапу на рентген відправили й француженку Маїву Скібан, яка не могла ходити після фінішу.

Цікаво. Повноцінний жіночий Тур де Франс відбувається вперше в історії. До цього у Франції намагалися створити альтернативи чоловічій багатоденці, зокрема проводилися жіночі гонки під час чоловічого турніру, а також були перегони під іншими назвами, як-то Grande Boucle Féminine Internationale. Проте саме в 2022 році відбувся запуск першого офіційного Tour de France Femmes.