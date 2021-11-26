Смертельна аварія

За даними футбольного клубу, Руслан Мостовий загинув внаслідок ДТП. Трагедія з 47-річним Мостовим сталася у Стрийському районі Львівської області. Детальнішої інформації поки немає.

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Руслан Мостовий за свою кар'єру виступав за чималу кількість футбольних клубів – Львів, Прикарпаття, Поділля, Волинь, Закарпаття. Також сім років провів у Росії, де виступав за Спартак (Нальчик) та Том.

Після футбольної кар'єри пішов працювати тренером. У 2016 році очолив Рух. Під його керівництвом "рухівці" здобули срібні нагороди Другої ліги та підвищились у класі. Після виходу до Першої ліги фахівець продовжував працювати з командою до серпня 2017-го.

Загалом під орудою Руслана Мостового Рух провів 21 матч та здобув 10 перемог.

У 2020-2021 році очолював івано-франківське Прикарпаття.