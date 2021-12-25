Аутсайдер АПЛ хочет купить Лунина: клуб готов заплатить сумму, которую скажет Реал

Андрей Лунин может сменить скамейку запасных Реала на английский чемпионат. Ньюкасл проявляет серьезный интерес к футболисту.

Новый претендент на Лунина

22-летний голкипер наконец-то может получить игровую практику, но уже не в Ла Лиге. Ньюкасл готов заплатить те деньги, которые захочет Реал за трансфер Лунина.

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Клуб АПЛ имеет отличные шансы пополнить свой состав 22-летним вратарем сборной Украины. Андрей сам не прочь сменить команду и чемпионат, ведь отсутствие игровой практики его вообще не привлекает. Тибо Куртуа зацементировал за собой место в рамке ворот "Королевского клуба".

Отмечают, если переход таки состоится, то украинец пойдет на повышение зарплаты, чем ту, которую он имеет в Мадриде.

Потенциальный клуб украинца – аутсайдер АПЛ. Ньюкасл идет в зоне вылета, занимая 19 место среди 20 клубов английского чемпионата. За 18 туров "сороки" получили лишь 10 очков.

Лунин "греет" скамейку запасных