Отец Джоковича праздновал победу сына на Australian Open с символикой российских оккупантов

Теннисный турнир Australian Open надолго запятнал свою репутацию, допустив российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в 2023 году. Россияне и их поклонники активно на турнире используют символы войны против Украины.

Россияне решили активно использовать первый в году турнир Grand Slam. Но не в целях популяризации спорта, а ради пропаганды своей кровавой войны против Украины. Несмотря на то, что россияне и белорусы выступали на Australian Open как "нейтральные" атлеты, они все равно остаются гражданами своих стран. И почти никто из них не осудил войну.

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Несмотря на нейтральный статус россиян, их символика присутствовала на трибунах во время матчей. И только после вмешательства украинского сообщества, организаторы Australian Open были вынуждены официально запретить использовать российские и белорусские флаги, а также символику российского вторжения в Украину – "z".

Но это лишь еще больше "добавило азарта" российским поклонникам войны. На четвертьфинальный матч между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым один из болельщиков пришел в футболке с большой буквой "z". Его должны были вывести за пределы стадиона, но все для него ограничилось лишь предупреждением, хотя после этого он надел на себя куртку.

А уже после матча сербские и российские болельщики праздновали вместе на лестнице арены. И активно использовали российские флаги. На одном из них был запечатлен и российский диктатор Владимир Путин. Также рядом были и "флаги" с символикой российских оккупантов в Донецке, и пропутинская организация, известная под названием "ночные волки".

И именно рядом с таким сборищем и сфотографировался отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан. На видео также слышно, как он произносит "живели Руси". Мужчина рядом с ним держит российский флаг с изображением Путина, в футболке с символикой "z", а также передает приветствие одному из путинских приспешников Александру Залдостанову, который и является главой тех же "ночных волков", и находится под санкциями ЕС.

Организатором этого шабаша стал Симеон Бойков. В Австралии он сейчас известен тем, что его обвиняют в нападении на 76-летнего мужчину на митинге в поддержку Украины в Сиднее. И на его арест выдан ордер. В настоящее время он ищет убежища в российском консульстве.

Бойков сам признает, что решил "нанести удар" по организаторам Australian Open после того, как там запретили российскую символику. Мирной эта "акция" не была, поэтому в дело пришлось вмешаться полиции из-за угрозы со стороны россиян охранникам Australian Open.

Организаторы Australian Open были вынуждены отреагировать на такой поступок Срджана Джоковича. Tennis Australia предостерег игроков и их команды от взаимодействия с запретными флагами.

"Игроки и их команды проинформированы и напомнены о политике турнира по флагам и символам, а также о том, чтобы избегать любых ситуаций, которые могут привести к нарушениям. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности и правоохранительными органами", – заявили в Tennis Australia.