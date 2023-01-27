Это позор для турнира, – украинский посол раскритиковал Australian Open за российскую символику

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко подверг критике организаторов теннисного турнира Australian Open. Все из-за активного использования российской символики, которая должна быть под запретом.

Организаторы Australian Open не справились с провокациями со стороны россиян. После запрета использования российского и белорусского флагов, а также символов военного вторжения России в Украину, россияне и их сторонники начали устраивать одну провокацию за другой. Дошло до того, что на четвертьфинальный матч между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым один из болельщиков пришел в футболке с большой буквой "z". И охранники не смогли заставить его покинуть трибуны, как этого требовали бы правила.

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А уже после этого матча на лестнице арены, где и состоялась игра, был организован "шабаш" с участием сербских и российских болельщиков. Там они активно размахивали флагами обеих стран. На одном из российских флагов был изображен и кровавый глава российского государства Владимир Путин. Держал его мужчина в футболке с буквой "z". А рядом был еще один, в руках которого была тряпка, которой себя обозначают российские оккупанты на Донбассе с 2014 года.

На это видео обратил внимание и посол Василий Мирошниченко, назвав это позором.

И именно с такой компанией и сфотографировался Срджан Джокович – отец Новака Джоковича. Это не было случайное фото, ведь на видео четко слышно, как он выражается в поддержку россиянам.

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А опубликовал это видео Симеон Бойков. Он сейчас скрывается, ведь его обвиняют в нападении на 76-летнего мужчину на митинге в поддержку Украины в Сиднее. И выдан ордер на его арест. И именно Бойков организовал этот "митинг", после которого полиция была вынуждена допросить четырех человек из-за угроз охранникам Australian Open.

Василий Мирошниченко в комментарии для ABC News снова повторил тезис, что такие поступки являются позором для турнира. И призвал организаторов Australian Open дисквалифицировать Срджана Джоковича до конца турнира.

Хотя у украинского дипломата остаются и вопросы относительно самого Новака Джоковича.

"Важно спросить у Новака Джоковича его мнение по ситуации. Он поддерживает Путина? Он поддерживает войну в Украине? Что он думает о поддержке своего отца?", – подчеркнул Василий Мирошниченко.