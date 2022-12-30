Мельбурн неожиданно может потерять престижный турнир по теннису Australian Open

В теннисном мире может произойти исторический перенос. Мельбурн может лишиться одного из самых престижных теннисных турниров Australian Open.

Уже 16 января 2023 в австралийском Мельбурне стартует теннисный турнир Australian Open. Директор соревнований Крэйг Тайли рассказал шокирующую новость – Мельбурн может потерять престижный теннисный турнир серии Grand Slam.

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Тайли: У нас было много заинтересованных людей

По словам Тайли, Мельбурн сложно пережил пандемию коронавируса и был жестко изолирован от другого мира во время Открытого чемпионата Австралии в течение 2021 и 2022 годов. Поэтому посмотреть на теннисные соревнования могло прийти лишь ограниченное количество болельщиков.

Правда, еще с 2010 года ходят слухи о возможном переносе Australian Open в Сидней или даже китайский Шанхай.

"У нас было много заинтересованных людей. Компании прямых инвестиций знают, что в здоровые времена это очень хороший бизнес, очень привлекательный для частных инвестиций. Так что интерес был немалый, и это было только началом. Я знаю, что это обсуждалось бесспорно. На мой личный взгляд , Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне – я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна», – рассказал директор турнира.

Мельбурн имеет право на проведение Australian Open до 2046 года, а сам турнир проводят еще с далекого 1905 года.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии продлится до 29 января. Призовой фонд Australian Open-2023 будет рекордным – 76,5 миллиона долларов. Чемпион турнира получит 2,975 миллиона долларов. Эта сумма будет одинаковой для мужчин и женщин.

В прошлом году победителями одиночных разрядов турнира стали Рафаэль Надаль и Эшли Барти, в марте 2022 года неожиданно закончившая карьеру.