Australian Open: Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок удачно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Людмила Киченок/Елена Остапенко – Виктория Голубич/Жиль Тайхманн 6:3, 6:1

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В поединке первого раунда украинка в дуэте с Еленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич/Жиль Тайхманн.

Статистика матча:

Путевку в третий круг соревнований Киченок и Остапенко разыграют с победителями противостояния румынского тандема Симона Халеп/Елена Габриэла Рузе с румынско-немецкой парой Жаклин Кристиан/Андреа Петкович.