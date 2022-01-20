Людмила Киченок/Елена Остапенко – Виктория Голубич/Жиль Тайхманн 6:3, 6:1
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В поединке первого раунда украинка в дуэте с Еленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич/Жиль Тайхманн.
Статистика матча:
Путевку в третий круг соревнований Киченок и Остапенко разыграют с победителями противостояния румынского тандема Симона Халеп/Елена Габриэла Рузе с румынско-немецкой парой Жаклин Кристиан/Андреа Петкович.
- Киченок также заявлена в смешанном разряде Australian Open. Микст Людмилы и Александра Голубева из Казахстана на старте встретится с хорватско-индийским дуэтом Дария Юрак Шрайбер – Рохан Бопанна.