Людмила Кіченок/Олена Остапенко – Вікторія Голубіч/Жиль Тайхманн 6:3, 6:1

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У поєдинку першого раунду українка у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії, посіяні під 11-м номером, у двох сетах виграли у швейцарського тандему Вікторія Голубіч/Жиль Тайхманн.

Статистика матчу:

Путівку до третього кола змагань Кіченок та Остапенко розіграють із переможцями протистояння румунського тандему Сімона Халеп/Олена Габріела Рузе з румунсько-німецькою парою Жаклін Крістіан/Андреа Петкович.