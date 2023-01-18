В основную сетку Australian Open пробилось пять украинок. Но во второй круг сумели пройти только Катерина Байндль, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Они же успешно преодолели и второй круг турнира. Теперь сыграют в третьем круге.

Достойно внимания Украинка Калинина выиграла победу у чемпионки Уимблдона на Australian Open

Месть за украинку

Первой из украинок на корт может выйти Екатерина Байндль. А ее соперницей будет Елена Остапенко из Латвии.

Байндль будет иметь возможность отомстить за другую украинку, ведь именно Остапенко выбила Даяну Ястремскую в первом круге Australian Open.

Для теннисисток это будет третья встреча на кортах. И два предыдущих матча выиграла именно украинка. В 2016 году она выиграла турнир в нидерландском Гертогенбосе. А в 2018 году одержала победу в первом круге "Ролан Гаррос".

С прицелом на украинское дерби

Одна из самых тяжелых соперниц в третьем круге – у Марты Костюк. Ей выпало играть против третьей ракетки мира Джессики Пегулы. Они уже встречались в августе 2022 года на турнире в Цинциннати. И хоть Костюк дала бой сопернице, но уступила ей за сумой трех сетов.

Ангелина Калинина сыграет против Барборы Крейчиковой. Это будет вторая встреча для теннисисток, и пока представительница Чехии ведет в счете.

Стоит отметить, что если Костюк и Калинина смогут пройти своих соперниц, они сыграют между собой в 1/8 финала. И тогда Украина будет точно представлена в четвертьфинале Australian Open.

Все матчи 1/16 финала Australian Open среди женщин стартуют 20 января.