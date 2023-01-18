В основну сітку Australian Open пробилося п'ять українок. Але в друге коло зуміли пройти лише Катерина Байндль, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Вони ж вдало подолали й друге коло турніру. Тож тепер зіграють у третьому колі.

Варте уваги Українка Калініна вигризла перемогу у чемпіонки Вімблдону на Australian Open

Помста за українку

Першою з українок на корт може вийти Катерина Байндль. А її суперницею буде Єлєна Остапенко з Латвії.

Байндль буде мати можливість відімстити за іншу українку, адже саме Остапенко вибила Даяну Ястремську в першому колі Australian Open.

Для тенісисток це буде третя зустріч на кортах. І два попередні матчі виграла саме українка. У 2016 році вона перемогла на турнірі в нідерландському Гертогенбосі. А у 2018 році здобула перемогу в першому колі "Ролан Гаррос".

З прицілом на українське дербі

Одна з найважчих суперниць в третьому колі – в Марти Костюк. Їй випало грати проти третьої ракетки світу Джессіки Пегули. Вони вже зустрічалися в серпні 2022 року на турнірі в Цинциннаті. І хоч Костюк дала бій суперниці, але поступилася їй за сумо трьох сетів.

Ангеліна Калініна зіграє проти Барбори Крейчикової. Це буде друге зустріч для тенісисток, і поки попереду саме представниця Чехії.

Варто відзначити, що якщо Костюк та Калініна зуміють пройти своїх суперниць, то вони зіграють між собою в 1/8 фіналу. І тоді Україна точно буде представлена у чвертьфіналі Australian Open.

Всі матчі 1/16 фіналу Australian Open серед жінок стартують 20 січня.