Три украинские теннисистки вышли в финал квалификации Australian Open: все результаты отбора

Украину в основной сетке топ-соревнования в Мельбурне могут представить семеро теннисисток. Для этого Даяне Ястремской, Юлии Стародубцевой и Дарье Снигур надо одолеть еще по одной оппонентке.

В Мельбурне продолжаются квалификационные матчи на первый турнир Grand Slam в 2024 году. Сразу шесть украинцев стартовали в отборе на Australian Open, пишет 24 канал.

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Провал мужчин

В первом раунде с дистанции сошел Илья Марченко, а во втором Украина потеряла еще двух представителей. Последний наш земляк в мужском сегменте Виталий Сачко тоже не смог преодолеть квалификацию.

Первая ракетка Украины дала достойный бой фавориту из США Александру Ковачевичу, но все же уступил в обоих сетах на тайбрейке. Таким образом, очередной мужской турнир Grand Slam пройдет без украинцев.

Провал Завацкой

Куда лучше ситуация в женском сегменте. Из четырех украинок в финал квалификации попали три человека. Единственной неудачницей во втором раунде стала Катарина Завацкая.

Теннисистка из Луцка была фавориткой в битве с австралийкой Мэддисон Инглис, которая идет 283-ю в рейтинге WTA. Если первый сет Катарина проиграла на тайбрейке, то во втором отдала два "своих" гейма и завершила выступления в Австралии.

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Все результаты матчей второго раунда квалификации Australian Open с участием украинцев:

Виталий Сачко (Украина) – Александр Ковачевич (США) 6:7 / 6:7

Даяна Ястремская (Украина) – Валентине Грамматикопулу (Греция) 6:4 / 3:6 / 6:4

Юлия Стародубцева (Украина) – Гарриет Дарт (Великобритания) 6:4 / 6:4

Дарья Снигур (Украина) – Энн Ли (США) 6:4 / 6:2

Катарина Завацкая (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия) 6:7 / 3:6

Трое в финале отбора

В финальном раунде отбора сыграют Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Последняя особенно смогла удивить, ведь считалась андердогом в матче с Гарриет Дарт.

За последний год британка дважды переигрывала вторую ракетку Украины Ангелину Калинину, но против Стародубцевой была бессильна – два сета по 4:6. Также без особых проблем Дарья Снигур выбила американку Энн Ли.

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А вот Даяне Ястремской в бою с Валентиной Грамматикопулу понадобилось три сета для победы. Решающие матчи квалификации пройдут в ночь на 12 января. К слову, у Снигур будет возможность отомстить Инглису за победу над Завацкой.

Расписание матчей третьего раунда квалификации Australian Open:

Дайана Ястремская (Украина) – Майя Джойнт (Австралия)

Дарья Снигур (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия)

Юлия Стародубцева (Украина) – Габриэла Кнутсон (Чехия)

. Четверо украинок попали напрямую в основную сетку Australian Open-2024. Речь об Элине Светолине, Ангелине Калинине, Лесе Цуренко и Марте Костюк.