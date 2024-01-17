Костюк в драматической перестрелке завоевала место в 1/16 финала Australian Open-2024

В среду, 17 января, прошли матчи четвертого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. В одном из них Марта Костюк противостояла 28-й ракетке мира Элизе Мертенс.

Марта Костюк – Элизе Мертенс 2:1 (5:7, 6:1, 7:6)

Это была вторая очная встреча между соперницами. Благодаря драматической победе Марта сравняла личный счет и пробилась в 1/16 финала австралийского мейджора, пишет 24 Канал.

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Соперницы выдали настоящий триллер, продолжавшийся почти 3 часа. Этот поединок стал украшением игрового дня, в котором украинка продемонстрировала настоящую жажду триумфа.

Первый сет начался не лучшим образом для Костюк. Она проиграла стартовые 2 гейма, однако быстро смогла восстановить паритет и имела все шансы одержать победу в партии. Украинка вела в счете 5:4 и 30:30 было на подаче бельгийки, но Мертенс смогла преодолеть критический момент и выдала серию успешных розыгрышей, что вылилось в итоговые – 5:7.

Однако такой финиш первого сета не сломал Марту и она очень уверенно деклассировала соперницу в следующей партии, взяв стартовые 5 геймов и только один отдав бельгийке – 6:1.

Так что судьба матча решалась в третьем сете. Он был прекрасным для нейтрального болельщика и "валидольным" для поклонников Костюк и Мертенс. Соперницы боролись за каждое очко и не отдали ни одного гейма на своей подаче, хотя были как брейк-поинты, так и матчбол у бельгийки на подаче Марты при счете 5:6.

Однако украинка смогла его отыграть, после чего выдала безумный камбэк на решающем тай-брейке и превратила 1:4 в нем на убедительные 10:6.

В течение поединка Костюк совершила 3 эйса при 11 двойных ошибках, реализовала 4 из 8 брейк-поинтов и выиграла 13 из 16 геймов на своей подаче.

. Марта Костюк четвертый раз в карьере и третий год подряд сыграет в третьем круге Australian Open, ее соперницей станет победительница пары Мария Саккари – Элина Аванесян.