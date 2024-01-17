Дальше "нейтральная" вторая ракетка мира: Цуренко пробилась в 1/16 финала Australian Open-2024

В среду, 17 января, начался второй раунд основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. До этого этапа дошли четыре украинских спортсменки.

Леся Цуренко – Ребека Масарова 2:0 (6:3, 6:4)

Первой из наших землячек в 1/32 финала выступила Леся Цуренко. Ее соперницей стала испанка Ребека Масарова, которая занимает 91-е место в мировом рейтинге, пишет 24 Канал.

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Теннисистки впервые пересеклись между собой на корте и украинка одержала убедительную, хоть и непростую, победу в двух сетах. Матч длился чуть больше полутора часов.

Леся уверенно начала поединок и уже в двух стартовых геймах на подаче соперницы имела брейк-поинты, но не смогла их реализовать, при этом свою подачу также удерживала. При счете 2:2 украинка все же совершила брейк, но не смогла уйти в отрыв, отдав и свою подачу.

А уже после этого Цуренко выдала отличную серию. Она взяла 5 подряд геймов, выиграв первый сет и повела 2:0 во втором. После этого соперницы потеряли контроль над подачей и 4 гейма заканчивались брейками. При счете 3:2 испанка отыграла 2 брей-поинта и восстановила паритет в партии. Решающим стал десятый гейм, в котором Леся оформила не только брейк под ноль, но и итоговую победу – 6:4.

В течении поединка Цуренко не совершила ни одного эйса при двух двойных ошибках, реализовала 6 из 17 брейк-поинтов и выиграла 6 из 9 геймов на своей подаче.

. Следующей соперницей Леси Цуренко станет вторая ракетка мира и поклонница кровавого белорусского диктатора Арина Соболенко. Ранее соперницы дважды встречались на корте и одержали по одной победе.