Марта Костюк – Клер Лю 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

Это была четвертая очная встреча теннисисток. В Мельбурне Марта одержала третью победу, пишет 24 Канал.

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Костюк хорошо начала матч и уже со старта оформила гандикап в 2 гейма, однако сразу его потеряла. После этого она захватила инициативу и осуществила еще 2 брейка, а свои подачи уже не отдавала – 6:3.

Второй сет начался с равной борьбы. Соперницы взяли по 2 стартовых гейма на своей подаче, но после этого у Марты произошел спад. Она проиграла 3 гейма подряд, но смогла отыграть только один брейк из двух. В итоге украинка уступила со счетом 4:6, поэтому все решалось в третьем сете.

К счастью, он прошел под полной доминацией нашей землячки. Клер Лю взяла только 1 гейм, а в остальных пяти смогла в сумме набрать всего 4 очка, в результате – 6:1.

Всего матч длился немного больше, чем 2 часа. В течение поединка Костюк совершила 1 эйс и 7 аж двойных ошибок, реализовала 3 из 5 брейк-поинтов и выиграла 10 из 13 геймов на своей подаче.

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После этой победы Марта Костюк присоединилась к Лесе Цуренко, Даяне Ястремской и Элине Свитолиной во втором круге турнира. Еще 2 украинки (Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина) не сыграли свои стартовые поединки.

Важно. Свой следующий матч Марта Костюк сыграет против 28-й ракетки мира Элизе Мертенс. До этого они встречались на корте однажды и тогда победила бельгийка.