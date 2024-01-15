Марта Костюк – Клер Лю 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

Це була четверта очна зустріч тенісисток. У Мельбурні Марта здобула третю перемогу, пише 24 Канал.

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Костюк добре почала матч та вже зі старту оформила гандикап у 2 гейми, проте одразу його втратила. Після цього вона захопила ініціативу та здійснила ще 2 брейки, а свої подачі вже не віддавала – 6:3.

Другий сет розпочався з рівної боротьби. Суперниці взяли по 2 стартові гейми на своїй подачі, але після цього в Марти стався спад. Вона програла 3 гейми поспіль, але змогла відіграти тільки один брейк із двох. У підсумку, українка поступилася з рахунком 4:6, тож усе вирішувалося у третьому сеті.

На щастя, він пройшов за повної домінації нашої землячки. Клер Лю взяла тільки 1 гейм, а в інших п'яти спромоглася в сумі набрати лише 4 очки, в результаті – 6:1.

Усього матч тривав трішки більше, ніж 2 години. Протягом поєдинку Костюк зробила 1 ейс та аж 7 подвійних помилок, реалізувала 3 з 5 брейк-поінтів та виграла 10 із 13 геймів на своїй подачі.

Дивіться відео з першими емоціями Марти після перемоги

Після цієї перемоги Марта Костюк доєдналася до Лесі Цуренко, Даяни Ястремської та Еліни Світоліної у другому колі турніру. Ще 2 українки (Юлія Стародубцева й Ангеліна Калініна) не зіграли свої стартові поєдинки.

Важливо. Свій наступний матч Марта Костюк зіграє проти 28-ї ракетки світу Елізе Мертенс. До цього вони зустрічалися на корті одного разу й тоді перемогла бельгійка.