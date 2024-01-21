Никаких контактов с террористами: Костюк отказалась от фото с россиянкой на AO-2024 – видео

В воскресенье, 21 января, прошли первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В одном из них Марта Костюк встречалась с "нейтральной" россиянкой Марией Тимофеевой.

Украинка одержала разгромную победу со счетом 6:2, 6:1. Кроме чрезвычайно эффектного и важного триумфа Марта продемонстрировала также свою гражданскую позицию.

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Позиция, вызывающая уважение

Перед стартом поединка теннисистки должны были сделать традиционное совместное фото с девочкой, которая проводит жеребьевку "прием/подача". Однако Марта категорически отказалась участвовать в этом, поэтому каждая из спортсменок сфотографировалась с ребенком в отдельности.

Смотрите видео с моментом фотографирования Костюк с девочкой

Что ж, думаю, что у нас не будет общего фото,

– засвидетельствовала после этого сербская судья.

После поединка, конечно же, никаких рукопожатий тоже не было.

Отметим, что в четвертьфинале Australian Open Марта Костюк сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гофф, которая в финале турнира в Окленде победила Элину Свитолину. Матч состоится 23 января.

. Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал турниров серии Grand Slam. Также она только вторая украинка, которая пробилась на эту стадию именно на австралийском мейджоре. Ранее такое удавалось только Элине Свитолиной в 2018 и 2019 годах. В 1/2 финала представительницы Украины еще никогда не играли.