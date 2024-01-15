Игровой день закончился на минорной ноте: Стародубцева и Калинина вылетели из Australian Open

В понедельник, 15 января, прошел второй игровой день основной сетки Открытого чемпионата Австралии-2024. Последними из украинок в нем стартовали Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

К сожалению, они не смогли поддержать триумфальную серию своих землячек. Даяны, Ястремской, Элины Свитолиной и Марты Костюк. Обе теннисистки уступили в двух сетах, пишет 24 Канал.

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Онс Жабер – Юлия Стародубцева 2:0 (6:3, 6:1)

Юлия Стародубцева пробилась в финальную сетку турнира через квалификацию, преодолев в ней трех соперниц. Так что уже до старта матча этот турнир можно было занести в актив украинской спортсменке, дебютировавшей в основе мейджоров.

Наша землячка в первом сете навязывала до последнего борьбу шестой ракетке мира, но решающим стал восьмой гейм, в котором были настоящие качели. Украинка подавала при счете 4:3, шесть раз на табло высвечивалось 40:40, но представительница Туниса все же смогла совершить брейк, после чего уже чувствовала себя очень уверенно на корте. В итоге Онс Жабер довела партию до победы, взяв свою подачу.

Второй сет титулованная спортсменка выиграла со счетом 6:1, хотя на корте были моменты, когда ход матча имел все шансы измениться. Уступая 2:1 Юлия Стародубцева дошла до 40:40 на подаче соперницы, а при 4:1 имела брейк-поинт, однако Онс Жабер в решающие моменты все же демонстрировала свой класс.

Смотрите видеообзор матча Жабер – Стародубцева

Ангелина Калинина – Аранча Рус 0:2 (1:6, 0:6)

Совершенно другие ожидания в украинских болельщиков были от поединка Ангелины Калининой. Уроженка Новой Каховки считалась фавориткой дуэли с нидерландской соперницей, однако на корте не удалось этого продемонстрировать.

Украинка при счете 1:1 имела 6 брейк-поинтов на подаче соперницы, но не смогла их реализовать, после чего пыталась конкурировать, имела близкие геймы, но все заканчивалось плачевно. Калинина совершила 34 невынужденные ошибки при 9 винерсах и уступила в матче, который, несмотря на разгромный счет, длился полтора часа.