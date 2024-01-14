Первой на австралийский корт среди украинок вышла Дарья Снигур, которая встречалась с американкой Алишей Паркс. В рейтинге WTA именно представительница США имела преимущество, занимая 82-ю позицию, когда украинская теннисистка идет 136-ю, сообщает 24 Канал.

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Алиша Паркс – Дарья Снигур 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)

Однако первый сет остался за теннисисткой из Украины. Снегирь очень уверенно начала поединок и на протяжении всей партии не позволяла сопернице приблизиться больше, чем на 3 гейма. В итоге – 2:6 в пользу Дарьи.

Во втором сете американка уже навязала свой теннис и в бескомпромиссной борьбе повторила результат соперницы, но уже в свою пользу. Ключевым стал пятый гейм и два выигранных розыгрыша на подаче Снигур – 6:2. Счет по партиям стал равным 1:1.

Все началось с гейма для Паркс. У решающей партии шансы на победу были у обеих теннисисток. Ведь после четырех геймов Снигур побеждала со счетом 1:3. Но дальше были проиграны две свои подачи, а представительница США отдала только один гейм Дарье – 6:4.

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Леся Цуренко – Лучия Бронцетти 2:1 (3:6, 7:5, 6:3)

Второй на корт вышла опытная Леся Цуренко. Ее поединок против итальянки длился долгие 2 часа 40 минут. Матч начался не по плану украинки. Бронцетти взяла стартовые три гейма и уже не отпустила победу в первой партии – 3:6. Как ни старалась Леся, но взять больше трех геймов ей не удалось.

Во втором сете поклонники тенниса получили наслаждение от настоящей борьбы на корте. Теннисистки поочередно брали гейма, а ключевым стал 11-й гейм, когда Цуренко с брейком повела в счете 6:5. В следующем гейме украинка защитила свою подачу и не дала Лучии уйти с корта победительницей – 7:5.

Красивый розыгрыш Цуренко – Бронцетти: смотрите видео

Решающая третья партия началась просто идеально для Цуренко – три выигранных гейма. Видно было, что теннисистки устали, ведь постоянно отдавали гейма на своих подачах. На одну больше такую ошибку совершила итальянка. Леся же проявила характер и после отличного старта уже не отдала победу сопернице – 6:3.

Любопытно. В следующем раунде AO-2024 Цуренко сыграет против победительницы пары Ребекки Масаровой (Испания) – Александры Саснович (нейтральная).