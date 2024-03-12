Президент Наполи выгнал игрока с интервью и напал на оператора с камерой: видео дикого поступка

Аурелио Де Лаурентису не понравилось, что его игрок давал интервью британским СМИ. Босс Наполи не только силой забрал футболиста, а еще и атаковал представителя прессы.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис является одной из самых эпатажных фигур в итальянском футболе. Функционер известен своим резким характером и неожиданными поступками, пишет 24 канал.

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Босс Наполи слетел с катушек

Накануне ответного матча против Барселоны Аурелио оказался в эпицентре нового скандала. Перед игрой на "Эстадио Олимпико" игрок команда Маттео Политано давал интервью британскому СМИ Sky Sports.

Это почему-то разозлило Де Лаурентиса, который подошел к игроку и силой забрал его из зоны для интервью. "Он не может с вами разговаривать", – кричал итальянец в сторону журналистов

Более того, президент Наполи на этом не остановился и полез в драку, ударив оператора с камерой. Ранее босс клуба сообщал о запрете для игроков общаться с немецким ресурсом DAZN, но Sky Sports в "черном списке" Де Лаурентиса не было.

Видео нападения Де Лаурентиса на оператора:

Провальный сезон неаполитанцев

Возможно, на синьора Аурелио негативно влияют результаты команды в этом сезоне. После чемпионства прошлого года пока Наполи идет лишь седьмым в Серии А. Команда почти потеряла шансы на попадание в топ-четверку, от которой отстает на семь баллов.

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Впрочем, по итогам сезона Италия может получить дополнительную путевку в Лигу чемпионов, а вот от пятого места отставание не такое большое – всего 4 очка. В плей-офф Лиги чемпионов Наполи сыграл дома вничью с Барселоной (1:1) и теперь будет решать судьбу путевки в четвертьфинал в столице Каталонии.