Шанс украинца заявить о себе: Коваленко получил нового наставника в Италии

Виктор Коваленко будет работать в итальянском первенстве под обновленным наставничеством. "Синие" хорошо знакомы со своим новоиспеченным руководителем.

Аурелио Андреаццоли возглавил Эмполи. Итальянский специалист уже добивался высот из "аззури".

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Выбраться со дна

Эмполи решил, что команда нуждается в переменах, поскольку в крайнем матче Серии А "синие" уступили Роме их счету 0:7. Руководство "Азурри" сразу же попрощалось с главным тренером коллектива Паоло Дзанетти и мгновенно нашло ему замену. Новым-старым глава тосканского коллектива станет Аурелио Андреаццоли, который выведет команду на поле уже в 5-м раунде итальянского первенства.

Аурелио Андреаццоли / инстаграмм Эмполи

Следует определить, что Андреаццоли уже третий раз в своей карьере согласился стать на тренерский мостик. Интересно, что Паоло Дзаннети подменил в тосканском клубе Аурелио, даже несмотря на то, что опытный наставник справился с задачей, предполагавшей спасение команды в Серии А. Руководство Эмполи, в свою очередь решило, что у Андреаццоли больше нет мотивации работать с "адзурри" ", и, несмотря на действующий контракт, Аурелио был уволен.

Представление нового тренера Эмполи:

Аурелио Андреаццоли из Эмполи в сезоне 2017/2018 выигрывал из Эмполи Серию Б. Также итальянский специалист работал в Роме, из которой высот не добивался, а в 2013 году проигрывал с римлянами в финале Кубка страны.

Напомним, тосканский коллектив, в котором выступает Виктор Коваленко, занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Эмполи – единственная команда, которая еще не забивала в нынешней кампании в Италии. Украинец провел в синей футболке всего 19 минут в нынешнем сезоне.