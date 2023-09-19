Ауреліо Андреаццолі очолив Емполі. Італійський фахівець уже добивався висот із "аззурі".
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Вибратись з дна
Емполі вирішив, що команді потребує пвених змін, оскільки у крайньому матчі Серії А "сині" поступились Ромі іх рахунком 0:7. Керівництво "азуррі" відразу ж попрощалось із головним тренером колективу Паоло Дзанетті та миттєво знайшло йому заміну. Новим-старим очільник тосканського колективу стане Ауреліо Андреаццолі, який виведе команду на поле уже в 5-му раунді італійської першості.
Ауреліо Андреаццолі / інстаграм Емполі
Варто візначити, що Андреаццолі уже втретє у своїй кар'єрі згодився стати на тренерський місток. Цікаво, що Паоло Дзаннеті підмінив у тосканському клубі Ауреліо, навіть не дивлячись на те, що досвідчений наставник впорався зі завданням, яке передбачало порятунок команди в Серії А. Керівництво Емполі, у свою чергу вирішило, що у Андреаццолі більше немає мотивації працювати з "адзуррі", і, незважаючи на чинний контракт, Ауреліо був звільнений.
Представлення нового тренера Емполі:
Нагадаємо, тосканський колектив, в якому виступає Віктор Коваленко, посідає останнє 20-те місце в турнірній таблиці. Емполі – єдина команда, котра ще не забивала у цьогорічній кампанії в Італії. Українець провів у синій футболці всього 19 хвилин у нинішньому сезоні.