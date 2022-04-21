ATP и WTA считают несправедливым отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Уимблдон официально отстранил представителей России и Белоруссии от турнира. Мировые теннисные ассоциации уже отреагировали на решение.

Абсурдная реакция мирового теннисного сообщества

Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.

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Но вот мировые теннисные ассоциации не согласны с этим решением. Вместо того чтобы отстранить россиян и белорусов, которые молчат о войне в Украине, они критикуют руководство Уимблдона.

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) уверяют, что соответствующее решение несправедливо.

"Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить игроков из России и Беларуси из британских травяных турниров в этом году – несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры.

Дискриминация по национальному признаку также противоречит нашему соглашению с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP", – говорится в заявлении ATP.

Спортсмены не должны подвергаться наказанию

Женская теннисная ассоциация уверяет WTA, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона дискриминирует спортсменов.

"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением AELTC и LTA о запрете индивидуальным игрокам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании.

Фундаментальный принцип WTA состоит в том, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных соревнованиях на основе достижений и без дискриминации.

Как неоднократно заявляла WTA, индивидуальные спортсмены не должны подвергаться наказанию или не иметь возможности участвовать в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран.

Дискриминация и решение сосредоточить такую ​​дискриминацию на выступающих сами за себя спортсменах не являются ни справедливыми, ни оправданными", – говорится в сообщении от WTA.

Обидно видеть подобные сообщения от мировых теннисных структур. Ведь почти 2 месяца в Украине идет полномасштабная война, которую начала Россия. Неужели непонятно, кто враг? К сожалению, количество жертв с каждым днем ​​увеличивается, миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома, разрушена инфраструктура и целые города... Неужели WTA и ATP этого не замечают? О какой дискриминации может идти речь? Российские теннисисты даже не в состоянии произнести слово "война", четких действий, или даже высказываний он их не было.

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