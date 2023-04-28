Революция в теннисе: с 2025 года исчезнут боковые арбитры, их заменит новая электронная система

ATP решила еще больше компьютеризировать игру и отказаться от судей на башнях. На их место придет система Electronic Line Calling Live для определения аутов.

В мировом мужском теннисе назрело революционное решение. Уже через несколько лет зрители не увидят боковых судей у кортов.

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Такое решение приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов. Начиная с 2025 года организация откажется от арбитров на башнях во время игр между мужчинами. Их должна заменить компьютерная программа.

ATP планирует использовать новую электронную систему Electronic Line Calling Live. Она будет покрывать все линии на корте для определения аутов. Кроме того, система поможет улучшить ведение статистики для анализа игровых характеристик спортсменов.

Организация уже утвердила несколько компаний, обслуживающих Electronic Line Calling Live на кортах на харде и траве. Что касается почвы, то идет завершающая стадия тестирования.

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В теннисе используется система Hawk-Eye для определения аутов. Она основана на моделировании траектории игрового снаряда. Правда, следит за ней как раз пришлый арбитр на башнях.