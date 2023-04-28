У світовому чоловічому тенісі назріло революційне рішення. Вже за кілька років глядачі не побачать бокових суддів біля кортів.

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Таке рішення прийняла Асоціація тенісистів-професіоналів. Починаючи з 2025 року, організація відмовиться від арбітрів на вежах під час ігор між чоловіками. Їх має замінити комп'ютерна програма.

ATP збирається використовувати нову електронну систему Electronic Line Calling Live. Вона покриватиме всі лінії на корті заради визначення аутів. Крім того, система допоможе покращити ведення статистики для аналізу ігрових характеристик спортсменів.

Організація вже затвердила кілька компаній, що обслуговуватимуть Electronic Line Calling Live на кортах на харді та траві. Що стосується ґрунту, то йде завершальна стадія тестування.

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Наразі у тенісі використовується система Hawk-Eye для визначення аутів. Вона заснована на моделюванні траекторії ігрового снаряду. Правда, стежить за нею як раз боковий арбітр на вежах.