С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу будут проходить Азиатские игры-2023. Организаторы турнира допустили к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Около 500 спортсменам из стран-агрессоров дали "добро" на участие в Азиатских играх-2023. Международные федерации тех видов спорта, которые будут представлены на этих соревнованиях, будут самостоятельно определять, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям или указать им на "двери". Надеемся, что большинство из них вспомнят в этот момент фото с обстрелянной оккупантами Украины.

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Получили допуск к соревнованиям, но с определенными ограничениями

Все допущенные российские и белорусские атлеты будут соперничать под нейтральным статусом, без национальной символики и не смогут претендовать на медали Игр.

Следует выделить, что через эти Азиатских игр в Китае россияне и белорусы смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Правда, окончательно еще не решено, допустят ли спортсменов из враждебных стран к соревнованиям о которых мечтают все олимпийцы.

Отметим, что эти Азиатские игры должны были пройти еще год назад (в 2022-м). Но были перенесены на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

Формат Азиатских игр похож на Олимпиаду, ведь тоже происходит раз в четыре года, где соревнуются спортсмены из Азии. Но в этот раз в них впишутся и представители страны-навоз.

Первые Азиатские игры прошли в далеком 1951 году в Дели (Индия). Этот индийский город принимал эти соревнования еще и в 1982 году.

Уже даже определена хозяйка следующих Игр-2026 года. Ею станет японский город Нагоя. Соревнования пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

Из-за полномасштабного вторжения Россия потеряла все спортивные состязания. В 2023 году россиян и белорусов начали понемногу возвращать на международную арену. Однако это не касается российского футбола. Поэтому в Российском футбольном союзе рассматривалась возможность выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию (АФК).