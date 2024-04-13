Дубль Гризманна нивелировал ранний гол Довбика: Атлетико вырвал победу у Жироны

В 31-м туре испанской Ла Лиги Жирона играла на выезде против Атлетико. Поединок соседей по турнирной таблице завершился победой хозяев поля.

Атлетико – Жирона 3:1

Голы: Гризманн, 34 (пенальти), 50 Корреа, 45+6 – Довбик, 4

Атлетико ведет отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. Зато Жирона надеется впервые в своей истории попасть в самый престижный еврокубковый турнир, пишет 24 Канал.

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Атлетико поквитался за поражение в первом круге

Жирона быстро открыла счет в матче. На 4-й минуте форвард "бело-красных" Артем Довбык с паса Яна Коуту забил в пустые ворота. Этот гол стал 17-м для украинца, который возглавил бомбардирский рейтинг Ла Лиги.

Видео гола Довбыка

Подопечные Симеоне отыгрались на 34-й минута. А помогли им в этом футболисты Жироны. Защитник каталонцев Мигель Гутьеррес сыграл рукой в собственной штрафной площади и арбитр без колебаний указал на отметку. Пенальти результативно исполнил Антуан Гризманн.

Видео гола Гризманна

В компенсированное к первому тайму время "матрасники" вышли вперед. Анхель Корреа откликнулся на длинную навесную передачу Мораты и головой пробил в нижний угол ворот.

Видео гола Корреа

Гол в раздевалку придал психологического преимущества игрокам Атлетико. В начале второго тайма Гризманн оказался на ударной позиции и мощно пробил под перекладину.

Видео второго гола Гризманна

На 56-й минуте встречи Довбик имел возможность отквитать один гол. Форвард пробил в одно касание, но мяч пролетел мимо ворот.

В итоге матч завершился победой Атлетико со счетом 3:1. Отметим, что в первом круге Жирона обыграла Атлетико с утра 4:3. Тогда украинцы голами не отмечались, но Довбик записал на свой счет ассист.

Турнирное положение команд

Атлетико сократил отставание от Жироны до четырех баллов. Команда Симеоне занимает 4 место в турнирной таблице.

Жирона сохранила за собой третью строчку. Однако в следующих поединках команда Мичела не имеет права на ошибку.

Видеообзор матча Атлетико – Жирона