Для гола хватило 4 минуты: Довбик отличился в матче против Атлетико
Украинский бомбардир Жироны Артем Довбик в поединке против Атлетико продолжил свою голевую серию. Нападающий реализовал момент в дебюте встречи.
В 31-м туре чемпионата Испании Жирона отправилась в Мадрид на встречу с местным Атлетико. В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Артем Довбык, информирует 24 Канал.
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Довбык зажигает за Жирону
Уже в начале поединка "жиронцы" открыли счет. Подопечные Мичела совершили быструю контратаку. Бразилец Ян Коуту сделал пас-конфетку на Артема Довбика, после которого форварду оставалось лишь подставить ногу. От стартового свистка прошло всего 4 минуты.
Видео гола Довбыка
Для Артема Довбыка этот гол стал 17-м в чемпионате Испании. Украинец единолично возглавил бомбардирскую гонку.
В прошлом туре Довбик прервал безголевую серию дублем в ворота Бетиса (3:2).