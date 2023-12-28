Довбик и целая группа игроков Жироны попали под прицел европейского гранда

Жирона может стать отличным трамплином для футбольной карьеры Артема Довбика. Украинским форвардом уже заинтересовались несколько европейских клубов.

Еще раньше появилась информация об интересе к Артему со стороны двух топовых клубов – миланского Интера и мадридского Атлетико. Затем к этой когорте присоединились еще несколько представителей английского футбола.

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Конкуренты Жироны следят за Довбиком

Теперь в СМИ еще и появился инсайд, что Атлетико заинтересован не только в кандидатуре Довбика. "Матрацники" положили глаз на еще трех одноклубников украинца – Алейша Гарсию, Давида Лопеса и Арнау Мартинеса. Но самый интерес у мадридского клуба вызывает как раз украинский форвард.

Правда, этот переход может произойти только летом 2024 года. Ведь Жирона серьезно настроена дать сражение испанским грандам (Реалу, Барселоне и Атлетико) в борьбе за чемпионство в Ла Лиге в текущем сезоне-2023/2024. Тем более что отдавать своего лучшего форварда в состав прямого конкурента за титул в разгар борьбы точно никто не будет.

Пока "красно-белые" опустились на 2-е место турнирной таблицы, набрав 45 баллов. Столько же очков у лидера чемпионата Реала. Отрыв от 3-го Атлетико и 4 Барселоны составляет по 7 пунктов.

Вероятно, переход Довбика в Атлетико может произойти летом 2024-го. На предстоящем трансфере Артема обогатится его бывший клуб Днепр-1. Ранее сообщалось, что 70% на Довбика принадлежат Жирони, а остальные 30% поделены между двумя другими бывшими клубами нападающего – датским Мидтьялланном и Днепром-1.

Испанский клуб уже даже повесил ценник на Довбика, а статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость Артема в 28 миллионов евро. Напомним, что у украинца есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2028 года.

Статистика Довбика в текущем сезоне-2023/2024

В этом сезоне Довбик принял участие в 20 матчах Жироны во всех турнирах. Нападающий забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Артём является лучшим бомбардиром команды в сезоне.

В общей сложности провел на футбольном поле 1239 минут.

В среднем на гол украинцу нужно 104 минуты.

Уже 3 января 2024 года Жирона проведет свой следующий матч Ла Лиги. В этот день команда Мичела Санчеса примет мадридское Атлетико (начало в 22:30 по киевскому времени).